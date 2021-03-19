Жилищное строительство может стать одним из главных драйверов развития Крыма

Жилищное строительство может стать одним из драйверов развития экономики Крыма, сообщил в эфире телеканала «Россия-24« Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Активно будем развивать жилищное строительство, под это готовить инфраструктуру, жилищно-коммунальное хозяйство, сети подводные к площадкам. Считаем, что в перспективе обеспеченность жителей Крыма позволить сделать стройку таким драйвером развития региона, — рассказал Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и города Севастополя до 2025 года запланировано около тысячи мероприятий, «из них под 800 — это чистая стройка«.

Строится выдающийся объект — это театр оперы и балета, музейный комплекс, выставочный комплекс на мысе Хрустальный с благоустройством вокруг, с новыми пешеходными и велосипедными дорожками, с набережными. Объект мирового уровня, — уточнил Вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что в 2020 году впервые за последние пять лет объем выполнения ФЦП был на уровне 96%.

В свою очередь, Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что в Крыму определено около 700 га земли под жилое строительство. Он отметил, что в 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Крыму планируется построить 650 тыс. кв. метров жилья.

Правительством РФ у нас определено около 700 га земли, где возможно жилищное строительство, определены источники финансирования для того, чтобы подтянуть инфраструктуру на эти площадки, — в данном случае это около 15 млрд. рублей. План действия, дорожная карта согласованы, двигаемся вперед, — сказал Аксёнов.

Он добавил, что в части жилищного строительства в Крыму на 2021 год поставлена амбициозная задача — строительство порядка 2 млн. кв. метров жилья ежегодно. На 2021 год в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Крыму планируется построить 650 тыс. кв. метров жилья.