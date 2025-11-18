Жильё передумали покупать почти 90% россиян

В онлайн-опросе приняли участие более 800 граждан, планирующих покупку жилой недвижимости. Люди объяснили, по каким причинам они отложили покупку жилья (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа).

Половина участников опроса, 50%, признались, что они ждут более выгодных условий для приобретения недвижимости. Почти столько же опрошенных, 48%, отложили сделку из-за высоких цен на жильё. 46% респондентов отложили покупку недвижимости из-за высоких ставок по ипотеке. При этом четверть респондентов, 25%, рассказали, что им не хватает средств на первоначальный взнос, а 21% опрошенных заявили, что уровень дохода не позволяет им выплачивать ипотеку.

Рост цен на жилую недвижимость повлиял на решение россиян отложить покупку жилья, говорится, говорится в исследовании. По данным компании, с 2021 года цены на новостройки выросли в 2,47 раза, вторичное жильё за этот период подорожало в 1,89 раза.

источник: ЦИАН