Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Жильё передумали покупать почти 90% россиян
Новости Республики
Жильё передумали покупать почти 90% россиян
фото: shisu_ka / Shutterstock.com

Жильё передумали покупать почти 90% россиян

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:12 18.11.2025

Две трети россиян, которые планировали приобретать недвижимость, отложили покупку жилья на 2-3 года. По данным исследования аналитической компании Frank RG, среди потенциальных покупателей доля тех, кто решил повременить с приобретением жилья, достигла 87%. При этом 70% респондентов отложили покупку жилья на два-три года, а 17% опрошенных перенесли покупку недвижимости на 5 лет и более. Всего 13% участников опроса собираются купить квартиру или дом в 2025 году.

В онлайн-опросе приняли участие более 800 граждан, планирующих покупку жилой недвижимости. Люди объяснили, по каким причинам они отложили покупку жилья (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа).

Половина участников опроса, 50%, признались, что они ждут более выгодных условий для приобретения недвижимости. Почти столько же опрошенных, 48%, отложили сделку из-за высоких цен на жильё. 46% респондентов отложили покупку недвижимости из-за высоких ставок по ипотеке. При этом четверть респондентов, 25%, рассказали, что им не хватает средств на первоначальный взнос, а 21% опрошенных заявили, что уровень дохода не позволяет им выплачивать ипотеку.

Узнайте больше:  ФСБ в Крыму задержала трех россиян и иностранца - организовали канал нелегальной миграции

Рост цен на жилую недвижимость повлиял на решение россиян отложить покупку жилья, говорится, говорится в исследовании. По данным компании, с 2021 года цены на новостройки выросли в 2,47 раза, вторичное жильё за этот период подорожало в 1,89 раза.

источник: ЦИАН

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.