Жильё в Крыму в этом году: какое и где покупают?

В Крыму покупают преимущественно комфортное жилье – именно на него сегодня ориентированы застройщики. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала эксперт рынка крымской недвижимости Дарья Плотникова.
80% рынка – это сегмент жилья комфорт-класса, — отметила эксперт.
По ее словам, 40% всех квадратных метров, которые продаются в Крыму, строятся в Симферополе и пригороде.
Симферополь и Симферопольский район – это 40% всего рынка, то есть всех квадратных метров, которые строятся и продаются в Крыму. Это действительно бизнес-центр нашего региона, и самый масштабно развивающийся город, – уточнила она.
А вот типовое жилье эконом-класса в Крыму, по ее словам, сейчас практически не строят, «хотя и на него тоже есть свой потребитель». По ее словам, на этот сегмент приходится ныне не более 5% рынка.
В бизнес-сегменте все отчетливее проявляет себя тенденция, что люди хотят приобретать премиальное жилье не только на Южном берегу Крыма, где традиционно цена существенно выше, но и в других регионах республики, в том числе в Симферополе, рассказала Плотникова.
В Симферополе, например, есть сделки в новостройках с ценой квадратного метра жилья почти 350 тысяч рублей. То есть и на бизнес-класс сегодня тоже есть спрос, – сказала Плотникова.
Но, несмотря на то, что жилая недвижимость в Крыму занимает 70% всего строительного рынка, в республике все еще наблюдается недостаточный уровень обеспеченности населения жильем, подчеркнула Плотникова.
Вопреки всем инсинуациям на тему того, что «все тут купили себе инвестиционные квартиры на волне льготной ипотеки», на самом деле в Крыму предложение еще опаздывает за потенциальным спросом, – сказала она.
Плотникова напомнила, что согласно задаче, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, к 2030 году необходимо достичь показателя 36 квадратов метров жилья на человека, тогда как сегодня обеспеченность населения жильем в Крыму не превышает 25 квадратов, уточнила она.
То есть «еще довольно много нужно построить», при этом сейчас на полуострове наблюдается некоторое охлаждение спроса, и застройщики вместе с банками и властью активно ищут решения, чтобы изменить ситуацию, добавила Плотникова.
К счастью, каждый год в Крыму вводится все больше новых современных проектов, у нас уже больше десятка проектов комплексного развития территорий, – сказала эксперт.
Эти проекты в Крыму самого разного масштаба, и каждый призван решать целый ряд задач. В их числе: улучшение комфортности жилья и обеспеченности им крымчан, не имеющих собственной жилплощади, в том числе детей-сирот, а также переселение из аварийного жилья людей в новые квартиры.
Это тоже важный фактор программ КРТ и в Крыму, десятками и сотнями получают ключи от своего нового жилья, благоустроенного те, кто в нем особенно нуждается, – отметила Плотникова.
Проекты комплексного развития территорий преображают города, становясь все более функциональными и привлекательными для жизни и бизнеса, и можно с уверенностью сказать, что цены в Крыму на недвижимость будут только расти, заметила эксперт.
В этой связи очень важным, по ее словам, является вопрос увеличения лимита по ипотеке, ведь кредит на 6 млн рублей теперь недостаточно, чтобы купить двухкомнатную квартиру, добавила она.
Цена, если взять Симферополь – лидер рынка в Крыму по жилью, растет незначительно. Тем не менее, если в марте прошлого года она была около 150 тысяч рублей за квадрат, то сегодня это уже 175 тысяч. А прошел всего год… И я ответственно заявляю: цены могут замедлить свой рост, но никогда не снижаются, потому что растет себестоимость. И очевидно, что цены будут расти, – резюмировала Плотникова.
источник: РИА Новости Крым
С тегами: недвижимость в Крыму
