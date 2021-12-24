Жить станет лучше, жить станет веселее? А как же… Что будет с налогами и законами в 2022 году

Недостатка в преобразованиях в 2022 году не будет: тут и рост налогов из-за пересмотра кадастровой стоимости, и новые правила пользования жилыми помещениями, и контроль за рынком аренды, и нововведения для малоэтажного строительства. Циан.Журнал собрал эти и другие налоговые и законодательные перемены, которые ждут россиян в следующем году.

Начнем с самого волнующего вопроса — с налогов. Тем более изменений в налоговом законодательстве особенно много. Подробности в материале аналитиков ЦИАН .

Новое в налогообложении

Многодетных освободят от налога с продажи жилья

Соответствующий закон уже подписал президент Владимир Путин. Он предполагает освобождение от выплаты НДФЛ доходы многодетных семей (с двумя и более детьми) от продажи жилья, если семья приобретает на эти деньги другую недвижимость — бо́льшей площади.

Закон касается средств, полученных начиная с 1 января 2021 года. При этом продать старую и купить новую недвижимость семья обязана в один и тот же год (те, кто уже продал, но еще не купил, должны успеть до 30 апреля 2022-го).

Еще одним принципиальным условием освобождения от уплаты налогов является стоимость проданного жилья — оно должно быть не дороже 50 млн рублей, а его цена — не превышать кадастровую стоимость нового жилья.

Кроме того, на момент продажи никто из членов многодетной семьи не может иметь в собственности другое жилье, площадь которого составляет более половины (50%) размеров новой недвижимости.

Налог на имущество для москвичей заметно вырастет

С января 2022-го увеличится налог на имущество — всё из-за скачка цен в 2020–2021 годах. К декабрю для 7 млн объектов жилой недвижимости, расположенной в Москве, была определена новая кадастровая стоимость — теперь она коррелирует с рыночными реалиями. В среднем кадастровая стоимость столичного жилья увеличится в новом году на 21%. Сумма налога вырастет примерно так же, но более плавно — в течение ближайших двух лет.

Переоценка повлекла подорожание и коммерческой недвижимости — ее кадастровая стоимость станет выше на 4–8% (при этом на рынке этот сегмент подорожал в среднем на 8–11%).

В прошлый раз кадастровую стоимость и жилой, и коммерческой недвижимости пересчитывали в 2018 году.

Регионы окончательно переходят на расчет налога на имущество в зависимости от кадастровой стоимости

Такой переход длится с 2019 года. Ранее имущественные налоги повсеместно рассчитывались по инвентаризационной, а не кадастровой стоимости. В 2022-м этот переход должен быть завершен.

Процесс вызывает массу вопросов у россиян: многие в 2021 году получили увеличенный налог, хотя ставка и налоговая база не менялись с 2020-го. Как объясняет Федеральная налоговая служба, это связано с изменением понижающих коэффициентов в формуле расчета налога на недвижимость: в переходный период действовали понижающие коэффициенты (0,2–0,6% в зависимости от региона).

При любых сомнениях лучше обращаться в местную налоговую инспекцию: итоговый налог должен учитывать и налоговые ставки, и налоговую базу, и льготы, которые определяют власти регионов и муниципалитеты.

Налог на богатство

С января 2022 года начинает действовать так называемый налог на богатство. Новое правило повышает ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто получает более 5 млн рублей в год, — для них налог вырос до 15%. Правда, это изменение коснулось лишь тех, кто имеет такой доход на постоянной основе — например, в виде зарплаты. Если же речь о разовом получении (например, при продаже недвижимости), платить 15% не потребуется.

Продлена скидка на оплату госпошлин

Весь 2022 год будет действовать скидка 30% на оплату пошлин за совершение юридически значимых действий через портал государственных услуг — это выгодно при сделках с недвижимость.

Скидка действует только для физических лиц и только при безналичной оплате. Кроме того, продлена и возможность бесплатно оформить электронную подпись (ЭЦП).

Оспаривание кадастровой стоимости, возможно, будет проходить иначе

Власти хотят передать проведение экспертизы в судебных спорах по кадастровым вопросам только государственным оценщикам. Именно государственные оценщики будут проводить в том числе судебные строительно-технические экспертизы и судебные землеустроительные экспертизы. На момент публикации соответствующий подзаконный акт еще не принят (идет его обсуждение), но, если это произойдет, действовать он начнет уже в 2022 году.

Пополнился перечень налогооблагаемой недвижимости

Власти Москвы расширили список нежилой недвижимости, собственники которой в 2022 году будут уплачивать налог, рассчитываемый от кадастровой стоимости. Такой список ведется уже не первый год (с того времени как налоги стали рассчитываться по кадастровой, а не балансовой стоимости) и регулярно растет. Проверить свой объект можно здесь.

Меняются сроки уплаты налога на имущество

В 2022 году сроки уплаты налога на имущество будут одинаковыми для всей страны. При этом авансовые платежи будут оплачиваться не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Раньше в разных регионах действовали разные сроки уплаты налога на имущество и авансовых платежей. К примеру, в Москве это нужно было сделать до 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, а авансовые платежи надо было оплатить не позднее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода.

Пересмотрены сроки применения льгот по налогу на имущество

С нового года налогоплательщики вправе воспользоваться льготой по налогу на имущество, исчисляемому от кадастровой стоимости, в течение всех месяцев, когда они имеют на нее право — даже если речь идет об одном дне. Напомним, до 2022 года такая льгота начинала исчисляться только со следующего квартала — уже после выполнения всех условий для ее получения.

Новшество для застройщиков

Участники региональных инвестиционных проектов, которые занижают вложения, потеряют налоговые льготы. Соответствующее правило вступает в силу с 1 января 2022 года и означает, что девелоперы должны будут отчитываться о полном объеме вложений в строительство ЖК.

Маленькие, но важные

Ниже — список маленьких изменений. На рынок недвижимости они не повлияют, но способны оказаться важными для всех, кто имеет отношение к этой сфере.

ФНС перестанет принимать налоговые декларации с арифметическими ошибками: в 2022 году такие декларации будут считаться недействительными. Исправить ошибки можно в течение пяти дней.

Россиян освободят от необходимости заполнять 3-НДФЛ. К 2024 году ФНС планирует автоматизировать процесс подачи декларации 3-НДФЛ. Сейчас НДФЛ либо автоматически удерживают из зарплаты, либо налогоплательщики уплачивают его отдельно (например, при получении дохода от продажи имущества или получении в дар недвижимости).

В 2022 году будет модернизирован единый налоговый платеж: с 2019-го он действует для граждан, а в новом году будет приспособлен и для бизнеса — для юрлиц и ИП.

Принцип платежа прост: налогоплательщик вносит определенную сумму на счет ФНС, а система самостоятельно распределяет эту сумму по платежам — например, на транспортный, земельный и имущественный налог. Это поможет избежать долгов и ошибок при заполнении документов. Следовательно, сократится количество штрафов.

Ежегодно ФНС получает более 30 млн ошибочных платежей, по которым начисляются пени на технический долг.

Что было нового в налоговой сфере в 2021-м

В 2021 году одним из главных «налоговых» событий для россиян оказалось налогообложение доходов с банковских депозитов, если сумма превышает 1 млн рублей. В итоге многие начали проводить сделки с недвижимостью с оглядкой на свои банковские счета: покупатели старались распределять по родственникам суммы в пределах 1 млн рублей — боялись ненужных их семейным бюджетам начислений.

В уходящем году стало действовать важное послабление для дольщиков: теперь при продаже жилья минимальный предельный срок владения исчисляется с даты полной оплаты стоимости в соответствии с договором. Теперь этот срок не зависит от того, когда был построен дом и когда было зарегистрировано право собственности дольщика.

«Это одно из самых важных нововведений года. Закон распространяется и на участников жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), и на покупку через уступку прав требования по ДДУ. Это поможет дольщикам и участникам ЖСК раньше продать свои квартиры без уплаты НДФЛ», — объясняет Мария Спиридонова, член Ассоциации юристов России, управляющий партнер «Легес-Бюро».

Еще одно важное изменение — введение с 21 мая 2021 года упрощенного порядка получения налогового вычета по расходам на покупку жилой недвижимости (квартиры, дома или земельного участка), в том числе приобретенной в ипотеку. Упрощенный порядок касается и строительства дачи. Теперь для получения вычета не нужно заполнять декларацию в конце года — достаточно подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

И наконец, четвертое значимое событие — некоторые продавцы освобождены от уплаты налога. Подписанный 2 июля 2021 года закон выводит из-под налогообложения сделки с жильем, от продажи которого было получено не более 1 млн рублей. А еще от выплаты налога освобождены те, кто продал нежилое помещение или гараж не дороже 250 тыс. рублей.

Какие законы заработают в 2022 году?

Семьям

Многодетным помогут с выплатой ипотеки

До конца 2022 года действует государственная программа помощи погашения ипотеки. Если в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022-го в семье родился третий или последующие дети, родители получают от государства не более 450 тыс. рублей на погашение ипотечной задолженности. Программа действует не только в случае покупки квартиры в новостройке, но и при строительстве дома или приобретении жилья с неотделимыми улучшениями.

Россиянам разрешат создавать личные фонды

С 1 марта 2022 года россияне смогут создавать личные фонды, которые должны помочь урегулировать вопросы наследования имущества (в том числе недвижимости) еще при жизни наследодателя. Главное отличие такого фонда — возможность наследодателя лично убедиться, что его завещание истолковано и работает правильно. Важная поправка: передаваемое в личный фонд имущество должно оцениваться не менее чем в 100 тыс. рублей (используется рыночная оценка).

Размер материнского капитала проиндексируют

На пороге — принятие законопроекта, согласно которому размер выплаты индексируется не по прогнозируемой инфляции, а по фактической. Из-за этого сама индексация произойдет уже в феврале (аналитики к этому времени успеют высчитать реальную инфляцию). Пока же суммы, которые будут выплачивать родителям двух и более детей в 2022 году, неизвестны. На сегодняшний день размер маткапитала составляет 483,88 тыс. рублей на первого ребенка и 639,43 тыс. — на второго.

Земли

На сельхозземлях разрешат строить жилье

С 1 марта 2022 года вступают в силу поправки в Земельный кодекс (Федеральный закон № 299-ФЗ). Ранее фермеры не имели права строить жилые дома рядом со своими хозяйствами — в итоге им приходилось ездить издалека. Теперь закон изменили, но с оговорками, призванными не допустить массовой застройки сельхозземель. В частности, построить можно только один дом (не выше трех этажей и не больше 500 кв. м). При этом площадь застройки под домом не может превышать 0,25% площади участка.

ЖКУ

Аварийность домов будет указываться в ЕГРН

С 1 февраля 2022 года информация о том, что многоквартирный дом аварийный, подлежит реконструкции или сносу, будет вноситься в базу Росреестра. Таким образом, эти сведения будут отображаться в стандартной выписке из ЕГРН. Органы государственной или местной власти должны передать соответствующую информацию в Росреестр до 1 июля 2022 года.

Субсидии на оплату ЖКУ перестанут зависеть от местных властей

Федеральный закон № 442-ФЗ вступает в силу с 1 января 2022 года. Согласно ему, те, кому положены субсидии и компенсации за ЖКУ, будут получать их независимо от решения местных властей. Исключения — случаи, когда есть судебное решение о взыскании с льготника долгов по ЖКУ. Правда, сначала коммунальщикам придется подать иск в суд, который решит, законны ли их требования.

Жилье

Вводятся новые правила пользования жилыми помещениями

Минстрой утвердил новые правила пользования жилыми помещениями — они вступают в силу 1 марта 2022 года и будут действовать шесть лет. Правила устанавливают права и обязанности как собственников, так и жителей муниципальных квартир и арендаторов. В частности, оговаривается, что необходимо уважать права соседей, содержать личное и общедомовое имущество в порядке и принимать своевременные меры по устранению неисправностей — эта часть касается тех, кто живет в квартирах по договору соцнайма, раньше этого пункта не было.

За остекление балконов можно будет получить штраф

Те же обновленные правила пользования жилыми помещениями теперь обязывают юридических лиц контролировать состояние дома. Нанимателям по договору соцнайма, договору специализированного жилого найма, а также по договору найма жилого помещения жилфонда социального использования нельзя остеклять балконы. Но если раньше отвечать за подобные нарушения было некому, то сейчас эту оплошность исправляют.

В остальном ничего не изменилось: на остекление и обшивку балконов как и раньше требуется разрешение коммунальщиков. В противном случае — штрафы: для физлиц — до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 4–5 тыс. рублей, для юрлиц — до 40–50 тыс. рублей. Плюс предписание демонтировать конструкцию. Сайдинг нарушает правила пожарной безопасности и чреват штрафом от МЧС (от 4 тыс. рублей).

Оценка

Оспаривание кадастровой оценки будет проходить при участии государства

Оспорить кадастровую оценку объектов недвижимости можно будет только с участием государственных оценщиков — именно их мнение будет учитываться в судебных разбирательствах. Соответствующий подзаконный акт выпустил Минюст. По мнению экспертов, это нововведение будет важным при оспаривании кадастровой стоимости недвижимости, купленной по ДДУ на стадии котлована. Кроме того, такое изменение должно снизить риски подкупа частных специалистов ради более выгодной собственнику оценки.

Особо охраняемые природные территории

Обновлены правила пользования ООПТ

С 1 марта 2022 года по 1 марта 2028-го заново определяются особенности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Правила регулируются приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 12 августа 2021 года № 558. В нем перечислены в том числе запреты для различных категорий ООПТ, требования к мерам пожарной и санитарной безопасности. Эти правила будут иметь значение при выборе площадки для нового строительства.

Планы

Перечисленные ниже законопроекты на момент публикации еще не приняты, но проходят активное обсуждение в Госдуме РФ. Все они могут быть приняты еще до конца 2022 года.

Закон о статусе апартаментов

Законопроект по переводу уже готовых апарт-комплексов (или этажей с апартаментами в многофункциональных комплексах) в жилой статус рассматривается с апреля 2021 года, но пока требует серьезной доработки.

Камнем преткновения стал вопрос инфраструктуры: апартаменты не являются жильем, а значит, их необязательно обеспечивать социальными объектами по тем же нормам, что и жилье. Тем не менее нагрузка на инфраструктуру такая же, как и с обычным жильем. Сейчас законопроект депутаты изучают в первом чтении. Правда, документ не включен в план работы комитета по строительству и ЖКХ на 2021 год, его не планируется рассматривать и в весеннюю сессию.

Таунхаусы и дуплексы вынесут в отдельную категорию

Таунхаусы и дуплексы могут получить новое наименование — в Градостроительном кодексе их будут называть «домами блокированной застройки». Действующий сегодня закон делит недвижимость всего на три категории: комната, квартира или жилой дом.

При этом таунхаусы, дуплексы и лейнхаусы юридически не являются ни частными, ни многоквартирными, поэтому четкого правового статуса у них нет. Это не только затрудняет работу судов, но и не позволяет таким объектам недвижимости участвовать в государственных программах (например, программе капремонта). Кроме того, получение статуса позволит ставить такие объекты на кадастровый учет и регистрировать права на них, как на здания с назначением «жилое». Законопроект уже прошел второе чтение в Госдуме.

За рынком аренды будут следить по-новому

Весной следующего года в Госдуму внесут законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС). Его уже разработал Минстрой. Предполагается, что арендодатели будут обязаны регистрировать все договоры о сдаче внаем квартир, апартаментов, гаражей и машино-мест. Ежегодно бюджет недополучает из-за серого рынка аренды до 162 млрд рублей, так что законопроект призван сократить число таких неплательщиков. Документ прописывает и штрафы: они предусмотрены для физических и юридических лиц, если собственники в течение 30 дней после заключения договора об аренде не внесут в ГИС сведения о сделке или исказят поданные сведения. Физлица будут должны заплатит до 5 тыс. рублей, юрлица — до 50 тыс. рублей. При этом все взаиморасчеты между арендаторами и собственниками будут проводиться через систему Минстроя.

Рассматривается законопроект о малоэтажном строительстве

В 2022 году может быть принят закон о малоэтажном строительстве, позволяющий использовать счета эскроу при строительстве индивидуальных жилых домов. Особенно этот закон будет актуален при возведении малоэтажных поселков (в том числе коттеджных), но не исключено и его применение в индивидуальных проектах.

Также закон о малоэтажном строительстве будет определять, что относится к общему имуществу жителей (например, котельные, водонапорные башни, тепловые пункты, проезды, велосипедные дорожки, пешеходные переходы, тротуары, детские и спортивные площадки, парковки и т. п.). Содержание общего имущества будет входить в обязанности собственников жилья и рассчитываться исходя из размеров их земельных участков.

Застройщикам будет легче регистрировать новостройки

На момент публикации законопроект ждал лишь подписи президента — предыдущие инстанции его уже одобрили. Документ упрощает бюрократические процессы для застройщиков, позволяя одновременно регистрировать права собственности на новостройку и постановку на кадастровый учет. Раньше эти процедуры застройщик проходил последовательно, а срок ввода в эксплуатацию затягивался.

Этот же нормативный акт сохранит за застройщиком право собственности при изменении статуса территории, на которой находится здание (например, если участок под ним относился к Московской области, но впоследствии был включен в границы Москвы).

Власти подготовят закон о типовом ИЖС

До конца 2021 года власти планируют принять закон, регулирующий строительство частных загородных домов индустриальным способом. Он подразумевает использование типовых проектов, детали и конструкции которых производятся массово на заводах. На стройплощадке идет только сборка здания.

Документ предполагает и создание реестра типовых проектов загородных объектов — он будет включать материалы и объекты, утвержденные госэкспертизой. Об этом заявил осенью замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. На момент публикации новостей о законопроекте не было.

Маткапитал смогут получать и отцы

В Госдуму внесен законопроект, который позволяет получать маткапитал семьям, где родителем является отец, а его супруга — усыновителем ребенка, рожденного суррогатной матерью.

Ранее таким семьям маткапитал не выплачивался. Уточняется, что выплаты будут доступны семьям, где мужчина остался единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, или первого ребенка, рожденного после 1 января 2020-го суррогатной матерью (при этом супруга должна быть усыновителем).

Пострадавшим при ЧС предоставят ипотечные каникулы

Законопроект о кредитных каникулах для россиян, пострадавших при чрезвычайной ситуации (ЧС), внесен в Госдуму. Согласно документу, предоставление таких каникул не ухудшит кредитную историю заемщика. Действующая редакция закона подразумевает предоставление кредитных каникул заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, но о пострадавших в результате ЧС в нем не говорится.

Земельные участки около водоемов можно будет приватизировать

Вокруг водозаборов питьевой воды существует несколько зон санитарной охраны (их еще называют поясами). Их задача — санитарная защита источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Депутаты рассматривают законопроект, разрешающий передачу в частные руки земельных участков, которые расположены во втором поясе (до 2 км от кромки воды).

По действующему законодательству строительство на таких участках запрещено или существенно ограничено. Авторы законопроекта считают, что нанести ущерб воде можно при любой форме собственности, но собственника привлечь к ответственности проще, чем арендатора.

За недопуск газовщиков к оборудованию введут штрафы

В декабре власти одобрили введение штрафов для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, если те не допускают поставщика к газовому оборудованию. Для должностных лиц и ИП законопроект предусматривает штраф от 10 до 100 тыс. рублей или дисквалификацию от двух до трех лет. Юрлицам грозит штраф в размере 100–200 тыс. рублей. Недобросовестные потребители рискуют потерять шанс мешать газовщикам, которые вправе ограничивать подачу газа.

Важное в 2021-м

Одним из главных событий 2021 года стало продление программы льготной ипотеки до 1 июля 2022-го (правда, с измененными условиями) и расширение ее на покупку или строительство частного дома. Если до июля 2021 года государство субсидировало ипотечную ставку до 6,5%, то после этой даты субсидированная ставка составила 7%. Пока неизвестно, будет ли программа продлена и после июля 2022 года, но ЦБ РФ уже выступил против такой меры поддержки (во всяком случае для новостроек). Аргументы регулятора: во-первых, это продолжит разгонять цены на жилье, во-вторых, достаточно других льготных программ, адресованных разным группам населения (семейная ипотека, дальневосточная ипотека и другие).

В конце августа появилось предложение продлить «дачную амнистию» до 1 марта 2031 года. На момент выхода материала законопроект об этом Госдума приняла в третьем чтении. Этот документ позволит россиянам бесплатно и в упрощенном порядке оформить свои права на земельные участки и расположенные на них жилые дома, построенные до 14 мая 1998 года.

Своя амнистия и у гаражей — соответствующий закон вступил в силу в сентябре. Он позволяет россиянам в упрощенном порядке оформить право собственности на гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса (до 31 декабря 2004 года).

Также была расширена и продлена до 2026 года программа материнского капитала: при рождении первенца сумма выплат составляет почти 483,88 тыс. рублей, а если родился (или был усыновлен) второй ребенок, выплачивается 639,43 тыс. рублей.

Источник: ЦИАН

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