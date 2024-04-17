Жить в загородном доме. Мечта или реальность?

Кто-то предпочитает бешеный ритм большого города, кто-то наоборот, любит спокойную загородную жизнь в гостевых домах и коттеджах. В этой статье мы расскажем вам о преимуществах и недостатках и той и другой жизни.

Когда ты молод, тебя тянет в большой город, к большим возможностям. Множество различных развлечений и занятий ожидают тебя там. Это и высокооплачиваемая любимая работа, и разнообразные выставки и фестивали, и шумные ночные клубы с роскошной дизайнерской мебелью.

В большом городе ты стремительно развиваешься, следишь за последними новостями, меняешься вместе с городом. Одним словом, ты живешь в ритме большого города.

Однако, с годами начинаешь замечать, что ты уже не работаешь с таким энтузиазмом как раньше, что тебе уже не интересны последние новости, и тебе скучно на всех этих бесполезных вечеринках и корпоративах. Вместо новостей в газетах, тебе лучше почитать спокойную книгу, а вместо безумных вечеринок — провести уютный вечер с семьей. Все больше хочется вырваться из этих оков из стекла и бетона на вольный воздух, к речке, в лес, просто полежать на лугу, на свежескошенной траве. Многие люди думают что они постарели и очень огорчаются по этому поводу. Но это просто люди становятся мудрее.

Мы представляем вам замечательные образцы элитной недвижимости. Однако, она находится в Англии, но это совсем не проблема. Эти великолепные дома, которые находятся в графстве Кент, легко можно взять в аренду или даже купить. Так вы сможете почувствовать себя настоящим английским лордом или знатной дамой. Даже цены, по сравнению с московскими, не кусаются.

Это просто необходимо, когда вы устали от суеты и спешки. Вы можете насладиться прекрасной сельской жизнью в английским стиле с неизменной овсянкой по утрам и пятичасовым чаепитием. Размеренность, отсутствие беспокойства, неторопливость — все предстает изысканно и утонченно. У такой жизни практически нет недостатков. В усадьбе у вас найдутся те же удобства, что и в городской квартире, но к ним еще добавляется близость и общение с природой.

Вариантов усадеб огромное множество. Если вы хотите быть более мобильным, вам стоит выбрать вариант у вокзала или железной дороги, но это будет немного дороже. Если вам нужно с головой окунуться в сельскую жизнь, то выбирайте исторические деревеньки и смело ходите там по пабам в резиновых сапогах.

Итак, теперь вы знаете как преимущества, так и недостатки загородной жизни в Англии. Может быть для вас сейчас это не очень актуально, но задумайтесь, может когда-нибудь, лет через 5-10 вы захотите жить в английской деревушке, пасти овец и любоваться вместе со своей второй половинкой закатами, сидя на террасе своей собственной усадьбы.

Александр Мадлоба