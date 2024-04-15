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Житель Алушты обвиняется в публичных оскорблениях религиозных чувств верующих
Иллюстрация: pxhere.com

Житель Алушты обвиняется в публичных оскорблениях религиозных чувств верующих

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:17 15.04.2024

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Алушты, обвиняемого в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

Следственным отделом по городу Алушта установлено, что местный житель на личной странице в популярной социальной сети, которая была доступна неограниченному кругу лиц, публиковал фотографии православных святынь и сопровождающие их недопустимые подписи, оскорбляющие религиозные чувства верующих, — сообщили в Следственном комитете.

Преступная деятельности была выявлена и пресечена в ходе мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым.

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При обысках, проведенных в жилище фигуранта, обнаружены и изъяты технические устройства, с которых размещался запрещенный контент, иные материалы, представляющие интерес для следствия.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, назначены соответствующие экспертизы.

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С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

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