Житель Алушты покупал автомобильный двигатель. Житель Инкермана продавал… и обманывал

Полицейские Алушты установили и задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве, действовавшего в сети Интернет.

В полицию г. Алушты обратился 26-летний местный житель с заявлением о мошеннических действиях через популярный сайт объявлений. Мужчина нашел информацию о продаже автомобильного двигателя, связавшись с продавцом по телефону, алуштинец договорился о покупке и доставке товара и перевел 80 тысяч рублей через систему быстрых платежей по мобильному номеру. Однако после оплаты заказа продавец перестал выходить на связь, — рассказали в МВД по РК.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Алуште установили и задержали в ходе служебной командировки подозреваемое лицо, которым оказался ранее судимый 30-летний житель Инкермана.

Подозреваемый признал свою вину и возместил потерпевшему материальный ущерб в полном объеме. Тем не менее по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) возбуждено уголовное дело. Согласно санкции статьи, злоумышленнику может грозить до 6 лет лишения свободы.