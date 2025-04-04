Житель Алушты пойдёт под суд по обвинению в убийстве, совершенном 12 лет назад

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Алушты. Он обвиняется в убийстве знакомой, совершенном в 2013 году и хранении боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Следователями следственного отдела по городу Алушта и следователями-криминалистами управления криминалистики установлено, что в ночь на 23 ноября 2013 года нетрезвый мужчина в ходе ссоры со своей 31-летней знакомой нанес ей множество ударов в область головы и туловища. От полученных телесных повреждений женщина скончалась, а злоумышленник сбросил пострадавшую в русло реки вблизи собственного дома и покинул место преступления. Все эти годы обвиняемый скрывался на территории Запорожской области, находясь на попечении у матери и негласно подрабатывая, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов. Однако в ходе системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет местонахождение мужчины было установлено, он был задержан в Мелитополе сотрудниками полиции, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования также установлено, что фигурант по месту жительства в Запорожской области хранил патроны к огнестрельному оружию, которые были изъяты в ходе проведения следственных действий.

Собрана достаточная доказательственная база. Свою причастность к совершению преступлений мужчина признал в ходе допроса и подробно показал обстоятельства применения насилия к пострадавшей на месте. По ходатайству следователя судом обвиняемый заключен под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю