Новости Республики
Житель Алушты совершил убийство 12 лет назад - приговор услышал сейчас
иллюстрация: скрин видео пресс-службы Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:14 11.12.2025

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Алушты. Он обвиняется в убийстве знакомой, совершенном в 2013 году и хранении боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Следователями следственного отдела по городу Алушта и судом установлено, что в ночь на 23 ноября 2013 года нетрезвый мужчина в ходе ссоры со своей 31-летней знакомой нанес ей множество ударов в область головы и туловища. От полученных телесных повреждений женщина скончалась, а злоумышленник сбросил пострадавшую в русло реки вблизи собственного дома и покинул место преступления.

Все эти годы обвиняемый скрывался на территории Запорожской области, находясь на попечении у матери и негласно подрабатывая, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов. Однако в ходе системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет местонахождение мужчины было установлено, он был задержан в Мелитополе сотрудниками полиции, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

В ходе расследования также установлено, что фигурант по месту жительства в Запорожской области хранил патроны к огнестрельному оружию, которые были изъяты в ходе проведения следственных действий.

Собрана достаточная доказательственная база. Свою причастность к совершению преступлений мужчина признал в ходе допроса и подробно показал обстоятельства применения насилия к пострадавшей на месте. По ходатайству следователя судом обвиняемый заключен под стражу.

Судом мужчина приговорен к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

