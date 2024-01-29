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Житель Алушты, устроивший «пьяное », думал, что отделался условным сроком. Как бы не так
Иллюстрация: newizv.ru

Житель Алушты, устроивший «пьяное ДТП», думал, что отделался условным сроком. Как бы не так

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:02 29.01.2024

Верховный Суд Крыма удовлетворил апелляционное представление государственного обвинителя по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Алушты. Ранее приговором Киевского районного суда города Симферополя мужчина был признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Судом установлено, что осужденный в апреле 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по автодороге «Восточный обход г. Симферополя», проявил невнимательность к дорожной обстановке ввиду чего допустил столкновение с автомобилем «Шкода», двигавшимся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру автомобиля «Шкода» причинен тяжкий вред здоровью.

Приговором суда первой инстанции осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Государственный обвинитель не согласился с мерой назначенного наказания и обжаловал приговор в апелляционном порядке, — сообщили в прокуратуре.

Верховный Суд Республики Крым согласился с доводами прокурора и изменил приговор, назначенное наказание усилено до 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также виновный лишен права управления всеми видами транспортных средств на 3 года.

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