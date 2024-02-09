Житель Бахчисарая получил 6 лет исправительной колонии за мошенничество

Мошеннику из Бахчисарая вынесен приговор за многомилионное хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Бахчисарайский районный суд Республики назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года.

Материалами уголовного дела установлено, что преступный путь злоумышленника состоял из нескольких эпизодов.

В августе 2018 года подсудимый, являясь на то время начальником отдела муниципального имущества и ЖКХ администрации Бахчисарая, пообещал местной жительнице решить вопрос о выделении ей земельного участка под размещение торговой точки. Однако, в компетенцию бывшего чиновника разрешение такого рода вопросов не входило и он не планировал помогать предпринимательнице.

За свою «работу» злоумышленник получил от женщины 350 тысяч рублей, но обещанного не выполнил.

Следующим делом подсудимого стал обман в августе 2020 года другого местного жителя, у которого мошенник выманил 750 тысяч рублей. При случайной встрече с ранее незнакомым мужчиной в беседе аферист узнал, что тот имеет намерение купить земельный участок с полуразрушенным домом. Быстро сориентировавшись, злоумышленник сказал мужчине, что знает собственников такого домовладения и может помочь с покупкой недвижимости. В последующем, введя потерпевшего в заблуждение, предоставляя поддельные расписки и заключив неправомочный договор задатка в счет купли-продажи указанного недвижимого имущества, мошенник незаконно завладел принадлежащими мужчине денежными средствами в сумме 350 тысяч рублей, а затем 400 тысяч рублей, не выполнив взятые на себя обязательства.

Кроме этого, жертвой мошенника стал житель Московской области, который в феврале 2019 года, увидев в информационно-телекоммуникационной сети Интернет объявление о продаже двух смежных земельных участков в Бахчисарайском районе решил приобрести эти участки в собственность. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, мужчина узнал условия продажи, которые его устроили и через несколько месяцев приехал в Крым для совершения сделки. Продавцом участков оказался подсудимый, являющимся собственником указанной недвижимости. Стороны договорились о цене земельных участков в 5 650 000 рублей и по предложению подсудимого заключили договор задатка в счет купли-продажи указанного недвижимого имущества. Потерпевший передал подсудимому в качестве аванса 2 миллиона рублей, после чего преступник продал земельные участки другому лицу.

Далее в течение длительного времени мошенник уклонялся от заключения окончательного договора купли-продажи указанных земельных участков, получая от покупателя частями денежные средства в счет продажи участков.

С сентября 2020 года по декабрь 2021 года потерпевший выплатил аферисту посредством банковских переводов и в наличном виде денежные средства в общей сумме 5 050 000 рублей, что подтверждается расписками, написанными подсудимым собственноручно и историей банковских переводов.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, по одному из эпизодов признал частично.

Суд, на основании собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, пришел к выводу о виновности подсудимого и правильности квалификации его действий по всем эпизодам преступлений по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ, как мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном размере.

Приговор не вступил в законную силу.

источник: пресс-служба Бахчисарайского районного суда Республики Крым