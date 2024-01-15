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Житель Бахчисарайского района осужден за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Житель Бахчисарайского района осужден за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 20:48 15.01.2024

Прокуратура Бахчисарайского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние).

Судом установлено, что осужденный, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал и вновь после употребления алкоголя стал управлять автомобилем. Двигаясь по улице Юбилейной в селе Фурмановка, мужчина был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы, — сообщили в крымской прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

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