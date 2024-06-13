Житель Бахчисарайского района попался на мошенничестве при продаже земельного участка

Прокуратура Бахчисарайского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Судом установлено, что мужчина в 2009 году продал земельного участка в селе Холмовка Бахчисарайского района, получив за него денежные средства.

Несмотря на это в 2021 году осужденный получил архивную копию государственного акта на указанный земельный участок от 2008 года, после чего предоставил ее должностным лицам Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым для регистрации за собой права собственности на указанный земельный участок. Таким образом мужчина завладел земельным участком стоимостью 1,1 млн. рублей, который в дальнейшем еще раз продал, — рассказали подробности в крымской прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.