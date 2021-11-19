Житель Белгородской области «погорел» на поставке мебели для детского сада в Севастополе

По информации Следственного комитета, завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Белгородской области, обвиняемого в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следственным отделом по Гагаринскому району города Севастополя установлено, что мужчина совместно с супругой, которая являлась генеральным директором фирмы, осуществляли совместную коммерческую деятельность по производству мебели для офисов и предприятий. Женщина предоставила супругу право владения печатью общества и ведения хозяйственной деятельности в части поставки мебели по отдельно взятым договорам. В сентябре 2019 года между ГБУ «Дирекция капитального строительства» (в настоящее время – ГКУ г. Севастополя «Единая дирекция капитального строительства») и вышеупомянутой фирмой был заключен госконтракт на поставку и сборку мебели на сумму более 1,4 млн. рублей для строящегося детского сада по улице Симонок, — рассказали в Следкоме.

Однако контракт никто исполнять не собирался. Супруг обманул и заказчиков из Севастополя, и свою жену (руководителя фирмы).

Мужчина, действуя от имени фирмы и своей супруги, не осведомленной о преступных намерениях мужа, ввел в заблуждение специалистом ведомства, которые подписали подложный акт приема-передачи о том, что ГБУ «Дирекция капитального строительства» приняло мебель и работы по ее сборке и расстановке в детском саду. Далее на основании недостоверных документов исполнителю были перечислены денежные средства. Полученными финансами он распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб бюджетам Российской Федерации и города Севастополя на сумму свыше 1,4 млн. рублей, что является особо крупным размером, — уточнили в Следкоме.

Нарушения законодательства были выявлены оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю. Сотрудниками следственного отдела по Гагаринскому району проведены все необходимые следственные действия. А в результате принятых следствием мер ущерб бюджетной системе был возмещен в полном объеме. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.