Житель Белгородской области обосновался в Севастополе, но жить честно не захотел

В Севастополе полиция предъявила белгородцу обвинение в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

Следователем ОМВД России по Нахимовскому району города Севастополя предъявлено обвинение приезжему мужчине, похитившему более одного миллиона рублей под предлогом строительства жилого дома. По версии следствия, ранее судимый за мошенничество 39-летний житель Белгородской области, находясь в Севастополе, узнал, что 45-летняя местная жительница ищет подрядчика для возведения жилого дома на принадлежащем ей земельном участке, и предложил свои услуги, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Заведомо зная, что выполнять взятые на себя обязательства он не будет, мужчина заключил договор с клиенткой и на протяжении нескольких месяцев получал от неё различные суммы под предлогом осуществления подготовительных и строительных работ. Для реализации преступной схемы злоумышленник создавал видимость строительства, но фактически не исполнял условия договора, а похищенные обманом деньги тратил на свои нужды.

Осознав, что стала жертвой афериста, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Общая сумма причинённого ущерба составила более одного миллиона рублей.

Следователем полиции мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование продолжается.