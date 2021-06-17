Житель Джанкойского района пытался продать кастет. Пойдёт под суд

Оперативным сотрудникам уголовного розыска Линейного отдела на станции Джанкой Крымского ЛУ МВД России на транспорте поступила информация о том, что житель Джанкойского района ищет покупателя на предмет конструктивно схожий по внешним признакам на кастет. Продавца стражи правопорядка задержали сразу после получения денежных средств.

Изъятый предмет был направлен на криминалистическую экспертизу. Специалисты установили, что предоставленный на исследование объект, является кастетом – холодным оружием ударно-раздробляющего действия, изготовленным кустарным способом, — сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

В ходе допроса оперативники выяснили, что ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение кражи 43-летний мужчина, изготовил кастет самостоятельно, именно с целью продажи.

Отделом дознания Крымского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 4 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и ч. 4 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. В данный момент в отношении мужчины избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.