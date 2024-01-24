Житель Джанкойского района поставил производство «травки» на поток

В Крыму оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков пресекли незаконную деятельность 27-летнего жителя одного из сёл Джанкойского района. Мужчина подозревается в культивировании конопли, а также изготовлении и хранении с целью сбыта марихуаны.

В доме подозреваемого полицейские обнаружили помещение, в котором он выращивал запрещённое растение гидропонным методом. При этом помимо оборудования, необходимого для культивирования конопли, и одного куста самой «дурман-травы» полицейские обнаружили свёртки и комочки, в которых находились разовые дозы растительного наркотика. Всего стражами правопорядка изъято более 420 граммов марихуаны, которая, по версии полиции, была подготовлена к сбыту через тайники-закладки, — сообщили в МВД по РК.

Следственным отделом МО МВД России «Джанкойский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.