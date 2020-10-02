Житель Евпатории избил до смерти гостя из Томска

В Крыму расследуется уголовное дело по факту убийства владельца сетевых кафе быстрого питания города Томска (ч.1 ст. 105 УК РФ). В настоящее время по подозрению в совершении этого преступления задержан и заключен под стражу 51-летний житель Евпатории.

Ранним утром 24 сентября текущего года на обочине дороги села Туннельное Сакского района со следами побоев и проникающим ножевым ранением был обнаружен мужчина, который в этот же день скончался от полученных травм в медучреждении. Погибшим оказался житель Томска, владелец сети кафе быстрого питания, который приехал на полуостров в отпуск и отдыхал в одном из отелей Евпатории, — сообщили в Следственном комитете.

Преступление было совершено в условиях неочевидности. Сотрудниками Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с коллегами из МВД по Республике Крым в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, с которыми накануне своей смерти общался приезжий. Установлена личность мужчины, подозреваемого на причастность к совершению убийства, который спешно выехал в Курск. При содействии оперативников уголовного розыска УМВД города Курска он был задержан. В настоящее время подозреваемый этапирован по месту совершения преступления.

Следственным отделом по городу Евпатории установлено, что вечером 23 сентября текущего года мужчины познакомились в кафе, распивали спиртное, после отправились на дачу к жителю Евпатории, где во время застолья между жителем Томска и хозяином дачи завязался словесный конфликт, переросший в драку. Пострадавшего томича злоумышленник погрузил в багажник автомобиля и вывез за пределы Евпатории, где оставил на обочине дороги в сельской местности, — подчеркнули в Следкоме.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела житель Евпатории допрошен в качестве подозреваемого, с его участием проведена проверка показаний на месте, назначен ряд экспертиз, проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств совершенного преступления. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.