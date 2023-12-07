Житель Евпатории ответил за «букет» преступлений: причинение травм, порчу имущества и кражи  

Прокуратура Евпатории поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего ранее судимого местного жителя. Он признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), чч. 1, 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Судом установлено, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в конце апреля текущего года в ходе конфликта со знакомым нанес последнему несколько ударов ножом в области правого и левого бедер, а также в брюшную полость. В этот же день злоумышленник, увидев припаркованный автомобиль «Хонда Цивик», принадлежащий потерпевшему, с которым у него ранее произошел конфликт, нанес удар ногой по двери автомобиля, ножом по крыше, причинив ущерб на сумму 30 тыс. рублей.
В августе текущего года осужденный, находясь на городском пляже, украл 2 мобильных телефона, оставленных без присмотра, а также, будучи в гостях у знакомой, украл бытовую технику и иные предметы. Ущерб от хищения имущества составил более 60 тыс. рублей, — сообщили в прокуратуре РК.
Вред, причиненный потерпевшим, частично возмещен на стадии следствия, остальными потерпевшими заявлены иски, которые удовлетворены.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил осужденного к 3 годам 2 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчине предстоит в исправительной колонии особого режима.
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