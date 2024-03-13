Житель Евпатории ответит за нанесение телесных повреждений, повлекших смерть

А заодно и за хранение патронов.

Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию).

По версии следствия, в конце декабря прошлого года обвиняемый, находясь по месту жительства своего знакомого, распивал с последним алкогольные напитки. В ходе конфликта мужчина нанес пострадавшему удары кулаками и ногами в область головы, туловища и конечностей, причинив ему тяжкие телесные повреждения. В результате полученных травм через непродолжительное время мужчина скончался, — сообщили в прокуратуре.

Уточняется, что при проведении обыска по месту жительства обвиняемого были обнаружены 7 патронов.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.