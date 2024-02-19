Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | Житель Евпатории ответит за поджог чужих гаража и автомобиля
актуально в республике
Житель Евпатории ответит за поджог чужих гаража и автомобиля
Фото: прокуратура РК

Житель Евпатории ответит за поджог чужих гаража и автомобиля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:26 19.02.2024

Прокуратура города Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Как полагает следствие, в декабре прошлого года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений обвиняемый облил гараж потерпевшего бензином и поджег. В результате действий обвиняемого огнем повреждены строение гаража и, стоявший в нем, автомобиль «Мазда 3». Сумма причиненного потерпевшему ущерба составила 170 тыс. рублей, — сообщили в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу. Пироману грозит достаточно серьезное наказание – вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет.

Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: прокуратура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
прокуратура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.