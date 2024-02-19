Житель Евпатории ответит за поджог чужих гаража и автомобиля

Прокуратура города Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Как полагает следствие, в декабре прошлого года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений обвиняемый облил гараж потерпевшего бензином и поджег. В результате действий обвиняемого огнем повреждены строение гаража и, стоявший в нем, автомобиль «Мазда 3». Сумма причиненного потерпевшему ущерба составила 170 тыс. рублей, — сообщили в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу. Пироману грозит достаточно серьезное наказание – вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет.