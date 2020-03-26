Житель Евпатории подозревается в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по результатам спецмероприятий, проведенных совместно с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Евпатории. Он подозревается в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 291.1 УК РФ).

Следственным отделом по городу Евпатории установлено, что в ноябре 2017 года генеральный директор одной из фирм, действуя по указанию жителя Евпатории, по фиктивным основаниям на счета подконтрольных евпаторийцу индивидуальных предпринимателей перечислил более 5,5 миллионов рублей. Эти деньги житель Евпатории должен был передать должностным лицами местной администрации за общее покровительство при приемке работ по капитальному ремонту дворовых территорий, — рассказали в Следкоме.

Подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. По месту его жительства сотрудниками следственного отдела по городу Евпатории проведен обыск.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.