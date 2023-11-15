Житель Феодосии хранил наркотики. Полиция «в гости» нагрянула по оперативной информации

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Феодосия получил оперативную информацию, что 50-летний житель пгт. Приморский г. Феодосия может хранить по месту жительства наркотики.

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и осмотр жилища, санкционированные судом, в ходе которого в присутствии понятых обнаружили и изъяли более 260 граммов марихуаны. Полицейскими установлено, что в середине октября т.г. в районе «Песчаная балка» местный житель обнаружил два дикорастущих куста конопли, оборвал листы и соцветия и принес по месту жительства. Сорванные листы и соцветия высушил на втором этаже дома. Одну часть конопли, которая высохла, поместил в два полимерных пакета и бумажный сверток, которые положил в комод, а другая часть – осталась сохнуть на втором этаже дома. Мужчина дал признательные показания. Следственным отделом возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренное ч. 2 ст. 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации (незаконного приобретения и хранения наркотических средств в крупном размере).Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет, — рассказали в пресс-службе МВД России по РК.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам: в случае, если вы владеете какой-либо информацией о незаконном обороте наркотиков – звоните в полицию по телефону 102, конфиденциальность гарантируется!

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым