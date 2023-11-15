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Житель Феодосии хранил наркотики. Полиция «в гости» нагрянула по оперативной информации

Житель Феодосии хранил наркотики. Полиция «в гости» нагрянула по оперативной информации

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:44 15.11.2023

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Феодосия получил оперативную информацию, что 50-летний житель пгт. Приморский г. Феодосия может хранить по месту жительства наркотики.

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и осмотр жилища, санкционированные судом, в ходе которого в присутствии понятых обнаружили и изъяли более 260 граммов марихуаны. Полицейскими установлено, что в середине октября т.г. в районе «Песчаная балка» местный житель обнаружил два дикорастущих куста конопли, оборвал листы и соцветия и принес по месту жительства. Сорванные листы и соцветия высушил на втором этаже дома. Одну часть конопли, которая высохла, поместил в два полимерных пакета и бумажный сверток, которые положил в комод, а другая часть – осталась сохнуть на втором этаже дома. Мужчина дал признательные показания. Следственным отделом возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренное ч. 2 ст. 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации (незаконного приобретения и хранения наркотических средств в крупном размере).Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет, — рассказали в пресс-службе МВД России по РК. 

Житель Феодосии хранил наркотики. Полиция "в гости" нагрянула по оперативной информации Житель Феодосии хранил наркотики. Полиция "в гости" нагрянула по оперативной информации Житель Феодосии хранил наркотики. Полиция "в гости" нагрянула по оперативной информации

Сотрудники полиции обращаются к гражданам: в случае, если вы владеете какой-либо информацией о незаконном обороте наркотиков – звоните в полицию по телефону 102, конфиденциальность гарантируется!

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источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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