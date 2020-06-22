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Житель Ялты два года получал соцвыплаты в двух субъектах РФ. Обвинён в мошенничестве

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:12 22.06.2020

Житель Ялты, подозреваемый в мошенничестве при получении соцвыплат, был установлен участковыми уполномоченными УМВД России в городе.

Подозреваемый сознался в содеянном и написал явку с повинной. В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские выяснили, что на протяжении периода с 2014 по 2016 годы мужчина обманным путем оформил и незаконно получал социальные выплаты в двух субъектах РФ. Общая сумма незаконно полученных им денежных средств составила около 177 тыс. руб. Часть похищенных денежных средств мужчина вернул в пенсионный фонд, остальные денежные средства им были потрачены на личные нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Отделом дознания ОП №3 «Массандровский» УМВД России по г.Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.2 Уголовного кодекса РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат).

Согласно действующему законодательству, подозреваемому может грозить максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

Житель Ялты два года получал соцвыплаты в двух субъектах РФ. Обвинён в мошенничестве

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