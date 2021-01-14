Житель Ялты заключен под стражу за попытку дать взятку следователю   

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по результатам спецмероприятий, проведенных совместно с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ялты. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу (ч.3 ст. 291 УК РФ).

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что в производстве следователя следственного отдела по городу Ялте находилось уголовное дело по обвинению местного жителя в производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ). Как ранее сообщалось, примерно с начала 2019 года он и двое подельников организовали нелегальный бизнес по изготовлению и продаже на территории Ялты суррогатной алкогольной продукции. Поддельные напитки под видом чачи и вина изготавливались и разливались в тары в жилых квартирах, склад готовой продукции размещался в арендованном помещении на центральном рынке города. В ходе мероприятий, проведенных совместно органами МВД, УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при силовой поддержке спецподразделения «Беркут» нелегальный бизнес был пресечен. В процессе обысков была изъята готовая к продаже суррогатная продукция и спиртосодержащая жидкость общей массой более 4,5 тонны, реагенты и красители, тара, а также денежные средства, — сообщили в Следкоме.

Спустя время фигурант уголовного дела обратился к следователю с предложением за взятку в 150 тысяч рублей вернуть ему ранее изъятые деньги, о чем офицер незамедлительно доложил руководству. Злоумышленник был задержан оперативниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в момент передачи взятки сотруднику Следственного комитета России.

Фигуранту уголовного дела в настоящее время предъявлено обвинение по вышеуказанной статье Уголовного кодекса Российской Федерации. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.