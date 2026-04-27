Житель Керчи осужден на шесть лет за призывы к ударам по Красной Площади

В Керчи бывшего украинского пограничника приговорили к шести годам лишения свободы за призывы к нанесению ударов по Красной Площади во время проведения Парада Победы. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Установлено, что пенсионер Государственной пограничной службы Украины, 1962 года рождения, опубликовал в Телеграм-канале в открытом доступе текстовые комментарии, в которых призывал к совершению ударов посредством БПЛА по Красной Площади во время проведения Парада Победы в честь очередной годовщины окончания Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении.

Было возбуждено и расследовано уголовное дело. Южный окружной военный суд признал жителя Керчи виновным в предъявленном обвинении и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 5 годам и 6 месяцам мужчину, который, находясь в Севастополе, через соцсети призывал наносить удары по территории РФ. Также задержана жительница Севастополя, которая призывала к экстремисткой деятельности и убийству русских.

источник: РИА Новости Крым