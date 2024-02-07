Житель Красноперекопска приговорен к 20 годам колонии за половые преступления против дочерей

Собранные Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 40-летнему жителю Красноперекопска. Он признан виновным в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних дочерей, в том числе — с угрозами насилия и убийства и причинением тяжкого вреда здоровью; в фото и видеосъемке с целью изготовления порнографических материалов (п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «в» ч. 2 ст. 242.2, п. «а» ч. 3 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 132, ч. 1 ст. 242.2 УК РФ).

Следователем следственного отдела по городу Красноперекопск установлено, что с июня 2010 по июнь 2021 года житель одного из сел в периоды, когда жена находилась посменно на работе, а младшая дочка гостила у бабушки, совершал с особой жестокостью половые преступления против старшей дочери. На момент первого деяния девочке исполнилось 7 лет. Свои преступные действия злоумышленник снимал на видео и хранил на флеш-накопителе, — сообщили в Следственном комитете.

Все годы ребенок был запуган, и лишь после переезда в совершеннолетнем возрасте в другой населенный пункт девушка, выслушав претензии мамы о нежелании общаться с родителями, рассказала о чудовищных фактах. Также установлено, что после отъезда отец «переключился» на младшую дочку, совершив в 2021 году в отношении 10-летней на тот момент дочери иные действия сексуального характера.

Следователями и следователями-криминалистами была проведена масштабная работа по сбору доказательственной базы с привлечением экспертов, а также специалистов для оказания помощи потерпевшим.

Приговором суда житель Красноперекопска признан виновным в половых преступления против дочерей и приговорен к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы после отбытия наказания на срок 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.