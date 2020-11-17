Житель Крыма купил у краснодарца за 10990 рублей... пачку соли

В отдел МВД России по Бахчисарайскому району обратился местный житель, который стал жертвой интернет-мошенничества.

Потерпевший пояснил, что в одном из интернет-магазинов он заказал мобильный телефон стоимостью 10990 рублей. Товар был доставлен ему «Почтой России» с наложенным платежом. Мужчина оплатил наложенный платеж в почтовом отделении и с покупкой отправился домой. Но вместо телефона в коробке обнаружил пачку поваренной соли. Правоохранители в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что денежные средства были зачислены на банковскую карту жителя Краснодара и там же обналичены. Злоумышленником оказался 35-летний гражданин, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что он находился в трудном материальном положении, поэтому и придумал мошенническую схему.

Он создал интернет-магазин по продаже мобильных телефонов, однако на самом деле техники у него не было. «Почтой России» мужчина отправлял покупателям вместо мобильных телефонов пачки пищевой соли. Деньги, полученные от покупателей за мобильные телефоны на банковскую карту, он обналичивал и тратил на собственные нужды, — озвучивают алгоритм действий мошенника правоохранители.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Полиция предостерегает от покупок товаров посредством непроверенных интернет-сайтов, особенно если требуется полная предоплата или нет возможности проверить товар перед оплатой.

Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников!