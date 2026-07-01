Житель Крыма пойдет в колонию за призывы к ракетным ударам по России

Южный окружной военный суд вынес приговор 56-летнему жителю Симферопольского района Крыма за публичные призывы в интернете к совершению террористической деятельности. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ. В отношении него расследовалось уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Южный окружной военный суд признал мужчину виновным и приговорил к 6,5 годам исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов, чатов и групп в интернете на 2,5 года.

Накануне сообщалось, что троих работавших на украинские спецслужбы россиян приговорили к срокам до 25 лет за подготовку терактов в трех регионах России. Преступления были предотвращены на этапе подготовки. Уголовные дела расследовались по статьям о государственной измене, покушении на террористический акт, об участие в террористическом сообществе и деятельности террористической организации, а также о незаконные хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

источник: РИА Новости Крым

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