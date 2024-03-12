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Житель (язык не поворачивается назвать его крымчанином) призывал «убивать русских»

Житель Крыма (язык не поворачивается назвать его крымчанином) призывал «убивать русских»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ФСБ Крыма 12:49 12.03.2024

«Храбрый диванный воин» дает показания в Управлении ФСБ.

Оперативники ФСБ задержали в Крыму мужчину, призывавшего нападать на русских. Понятно, что «храбрец» вещал в Интернете, как он думал, анонимно. Поэтому, как говорится, совсем страх потерял. Но буйствовал «диванный воин» недолго. Житель Крыма задержан, дает показания.

33-лeтний житель полуострова, используя aккаунт в одном из интернет-мессенджеров, нeоднократно публиковал в общедоступном чaте призывы к осуществлению наcильственных действий в отношении группы лиц, выдeленной по признаку нaциональности — руcских, — говорится в сообщении УФСБ по РК и г. Севастополю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за публичные призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Потенциальное наказание – 5 лет лишения свободы.

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