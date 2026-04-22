Житель крымского села Партизаны уничтожил 73 миндальных дерева. Будет искать миллионы рублей на выплату штрафа

Кировский районный суд Республики Крым рассмотрел гражданское дело по иску ООО «Сельскохозяйственное предприятие Солнечная Таврида» к жителю села Партизаны о возмещении ущерба, причиненного в результате преступления. Суд удовлетворил исковые требования частично. С ответчика взыскано: 3 597 872,61 руб. — ущерб, причиненный уничтожением деревьев; 200 000 руб. — судебные расходы; 49 185,11 руб. — государственная пошлина в доход государства. Общая сумма взыскания составила 3 797 872,61 руб.

Истец обратился в суд с требованием о взыскании ущерба, причиненного ответчиком уничтожением плодоносящих деревьев миндаля.

Ранее, 02 ноября 2024 года, ответчик был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Судом установлено, что 31 января 2024 года ответчик, находясь на земельных участках, принадлежащих истцу, на которых произрастали шестилетние плодоносящие деревья миндаля в количестве 2380 штук, используя бензопилу, умышленно спилил 73 дерева, прекратив их рост. Свои действия он объяснил желанием выделить границы принадлежащей ему доли в праве собственности на земельный участок.

Решение суда не вступило в законную силу.

