Прямо сейчас:
Новости Республики

Житель крымского села Партизаны уничтожил 73 миндальных дерева. Будет искать миллионы рублей на выплату штрафа

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 10:24 22.04.2026

Кировский районный суд Республики Крым рассмотрел гражданское дело по иску ООО «Сельскохозяйственное предприятие Солнечная Таврида» к жителю села Партизаны о возмещении ущерба, причиненного в результате преступления. Суд удовлетворил исковые требования частично. С ответчика взыскано: 3 597 872,61 руб. — ущерб, причиненный уничтожением деревьев; 200 000 руб. — судебные расходы; 49 185,11 руб. — государственная пошлина в доход государства. Общая сумма взыскания составила 3 797 872,61 руб.

Истец обратился в суд с требованием о взыскании ущерба, причиненного ответчиком уничтожением плодоносящих деревьев миндаля.

Ранее, 02 ноября 2024 года, ответчик был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Судом установлено, что 31 января 2024 года ответчик, находясь на земельных участках, принадлежащих истцу, на которых произрастали шестилетние плодоносящие деревья миндаля в количестве 2380 штук, используя бензопилу, умышленно спилил 73 дерева, прекратив их рост. Свои действия он объяснил желанием выделить границы принадлежащей ему доли в праве собственности на земельный участок.

Решение суда не вступило в законную силу.

Просмотры: 47

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.