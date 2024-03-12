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Житель крымского села Ручьи решил «пострадать»… за атеизм — публично оскорблял чувства верующих

Житель крымского села Ручьи решил «пострадать»… за атеизм — публично оскорблял чувства верующих

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 20:48 12.03.2024

Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Раздольненского района Республики Крым, подозреваемого в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Сложно сказать, чем именно жителю села Ручьи досадило православие… но мужчина вполне осознанно размещал на своей странице в соцсети размещал оскорбительные для православных верующих изображения и комментарии, доступные неограниченному числу пользователей интернета. Атеист – не атеист, а за такие фокусы надо отвечать (кстати наказание по указанной статье – от крупного штрафа до года колонии).

Действия злоумышленника были пресечены оперативными сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД России при силовой поддержке спецподразделения «Гром» управления Росгвардии. В настоящее время подозреваемый задержан. Следователями Раздольненского межрайонного следственного отдела по месту его проживания проведены неотложные следственные действия, изъята техника, а также иные предметы, представляющие интерес для органов следствия, — сообщили в Следкоме.

Устанавливается возможная причастность подозреваемого к совершению иных правонарушений и преступлений.

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