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Житель Партенита предстанет перед судом за убийство соседа из-за земельного спора

Житель Партенита предстанет перед судом за убийство соседа из-за земельного спора

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 21:34 10.07.2024

Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 46-летнего жителя Патренита, обвиняемого в хранении оружия и совершении убийства знакомого (ч.
1 ст. 222, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по городу Алушта установлено, что мужчина на почве давнего конфликта из-за границ земельного участка по улице Ламбатская в Партените спланировал убийство своего 60-летнего соседа. Поздним вечером 31 марта он переоделся в заранее подготовленную одежду, надел перчатки и резиновую маску, спрятался в недостроенном помещении двора соседа, дождавшись которого, произвел в него два выстрела из самодельного ружья. После по заранее продуманному маршруту удалился на достаточное расстояние от места убийства, где сменил одежду, разобрал ружье, спрятал все предметы в разных местах вдоль реки Узень.

В результате кропотливой совместной работы следователей, следователей-криминалистов и коллег регионального уголовного розыска были найдены неопровержимые доказательства причастности жителя Партенита к убийству соседа.  Под тяжестью предъявленных следствием доказательств мужчина признал свою вину, дав подробные показания в рамках следственного эксперимента, и указав место сокрытия объектов преступления. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в Следкоме.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Проведены необходимые судебные экспертизы, выполнены все следственные действия.

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Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу.

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