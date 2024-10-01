Житель пгт. Первомайское оплатил транспортный налог, когда не смог выехать за границу

Владелец транспортного средства из пгт. Первомайское не оплатил в добровольном порядке транспортный налог на общую сумму 64 тыс. рублей и вскоре стал объектом внимания отделения судебных приставов по Первомайскому району ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю, где в отношении него судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство. Ознакомившись с постановлением сотрудника органов принудительного исполнения, должник продолжил и дальше уклоняться от оплаты транспортного налога.

За несвоевременное выполнение решения суда судебный пристав-исполнитель отделения вынес в отношении мужчины постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 4,5 тыс. рублей. Также были арестованы банковские счета гражданина, а сам он был временно ограничен в праве выезда за пределы России. Спустя непродолжительное время жителю пгт. Первомайское, являющемуся по профессии моряком дальнего плавания, потребовалось отправиться в зарубежный рейс, но сделать это у него не получилось. Желая обойти возникшие ограничения как можно быстрее, мужчина принял решение оплатить задолженность по транспортному налогу, переведя необходимую сумму, с учётом исполнительского сбора, в полном объеме на депозитный счет отделения. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, — отмечают в пресс-службе ведомства.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю

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