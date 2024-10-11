Житель поселка Ленино ответил за жестокое убийство сестры

Житель поселка Ленино приговорен к 17 годам колонии за жестокое убийство сестры путем поджога. По информации Следственного комитета, 15 февраля текущего года в частном доме по улице ул. Гагарина поселка Ленино нетрезвый мужчина, у которого на протяжение долгого времени происходили конфликты с 42-летней сестрой, облил ее бензином, поджег зажигалкой, после чего пламя распространилось по всему дому. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. В это время в соседних комнатах находились их родители, которые не пострадали. Несовершеннолетняя дочка погибшей в момент трагедии была в школе.

Злоумышленник был оперативно задержан. В ходе грамотно выстроенного следователем допроса от мужчины была получена явка с повинной. Свои показания он подтвердил и в ходе следственного эксперимента на месте совершения преступления. По ходатайству следователя судом он был заключен под стражу. В рамках следствия установлены все обстоятельства трагедии, проведены все необходимые следственные действия и экспертизы, — сообщили в Следкоме.

Сегодня приговором суда он признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом (п.п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорен к 17 годам 20 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После отбытия он также будет ограничен в свободе на срок в 1 год 9 месяцев.