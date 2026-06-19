Житель Ростовской области похитил деньги у пенсионерок Ялты и Алушты

В ходе следствия установлено, что накануне потерпевшей позвонила неизвестная девушка, представившаяся сотрудницей Пенсионного фонда Российской Федерации. Звонившая уведомила женщину о необходимости посетить местное отделение для уточнения данных в связи с индексацией пенсии. Спустя некоторое время пенсионерке поступил повторный звонок от мужчины, который представился сотрудником государственной структуры. Он заявил, что предыдущий звонок был совершён мошенницей, намеревавшейся похитить денежные средства заявительницы. С целью предотвращения кражи мужчина убедил пожилую женщину передать курьеру все имеющиеся у неё наличные для проверки их подлинности, сославшись на угрозу со стороны сотрудников спецслужб из недружественной страны. Потерпевшая, доверившись злоумышленнику, выполнила указанные действия и передала курьеру 1 310 000 рублей наличными. После того как курьер скрылся, женщина осознала, что стала жертвой мошеннических действий, и незамедлительно обратилась в правоохранительные органы, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

В результате проведённых оперативно‑розыскных мероприятий был задержан 24‑летний житель Ростовской области, который дал признательные показания.

Кроме того, установлено, что задержанный причастен к хищению 2 000 000 рублей у 60‑летней жительницы Алушты. В данном случае потерпевшей неизвестные лица, выдававшие себя за представителей правоохранительных органов, сообщили о якобы грозящей уголовной ответственности за «финансирование террористических организаций».

Вместе с тем, задержанный пояснил, что получал задания через интернет: забирать наличные денежные средства по указанным адресам и передавать их иным, неизвестным ему лицам, где за выполнение «заданий» он получил около 75 000 рублей.

Следственным отделом УМВД России «Ялтинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации (мошенничество). В настоящее время фигурант заключён под стражу. За совершённые противоправные деяния ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Полиция Крыма напоминает: сотрудники правоохранительных органов и государственных организаций никогда не звонят гражданам в мессенджерах, не требуют перевода или передачи денежных средств, не запугивают и не торопят.

Будьте внимательны и не поддавайтесь на уловки мошенников.

источник: пресс — служба МВД по Республике Крым