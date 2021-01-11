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Житель Сакского района осужден за нанесение побоев сотрудникам евпаторийской «Скорой помощи»
Фото: pxhere.com

Житель Сакского района осужден за нанесение побоев сотрудникам евпаторийской «Скорой помощи»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 20:25 11.01.2021

Сегодня был вынесен приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Сакского района. По информации прокуратуры РК, судом он признан виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои).

Установлено, что подсудимый в середине октября 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удары сотрудникам бригады скорой медицинской помощи № 26 ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи», которые планировали доставить мужчину в Евпаторийскую городскую больницу для оказания ему помощи, — уточнили в прокуратуре.

Житель Сакского района признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено окончательное наказание в виде 260 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.

Житель Сакского района осужден за нанесение побоев сотрудникам евпаторийской «Скорой помощи»

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