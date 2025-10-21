Прямо сейчас:
Житель Сакского района на дачном участке выращивал коноплю
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Житель Сакского района на дачном участке выращивал коноплю

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:53 21.10.2025

В ходе проводимых мероприятий по противодействию наркопреступности участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Сакский» провели санкционированный обыск в дачном домовладении ранее судимого 49-летнего местного жителя.

Во время проверки полицейские обнаружили 59 кустов наркорастений, растущих на приусадебном участке подозреваемого, которые были высажены в отдельные горшки. На втором этаже дома были найдены еще три растения конопли, находящиеся в процессе высушивания под потолком помещения. Мужчина, проживавший на даче, признался, что приобрел семена конопли, самостоятельно выращивал их для личного употребления и систематически культивировал высаженные растения: поливал, пропалывал от сорняков. Проведенная экспертиза установила, что обнаруженные растения относятся к роду Cannabis. Общий вес изъятых частей растений составил около 385 гр, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Следственным отделом и отделом дознания МО МВД России «Сакский» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств) и ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства).

Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

В отношении ранее подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции напоминают: если вы обладаете информацией о незаконном обороте наркотиков, не будьте равнодушны-незамедлительно сообщите в полицию для принятия мер реагирования. Прямая линия 102 работает круглосуточно.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

