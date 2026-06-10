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Новости Республики

Житель Сакского района убил тестя. Вину доказали, теперь накажут

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 16:22 10.06.2026

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 42-летнего жителя села Уютное Сакского района, обвиняемого в убийстве 65-летнего тестя и причинении средней тяжести вреда здоровью 60-летней тещи (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 112 УК РФ).

Следственным отделом по городу Саки установлено, что днем 25 января мужчина в квартире по улице Кирова села Уютное во время застолья нанес множественные удары руками и ногами в область головы и туловища своей родственницы. После этого фигурант нанес несколько ударов руками тестю по лицу, затем ударив его кухонным ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Злоумышленник был установлен и задержан во взаимодействии с сотрудниками полиции.

Фигурант дал признательные показания, а в ходе следственных действий подробно рассказал обстоятельства совершенного преступления в отношении родственников. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — озвучили детали трагедии в ведомстве. 

Приговором суда фигурант признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

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