Житель Сакского района выращивал в теплицах не зелень, а «травку»

Житель Сакского района приговорен к 8 годам колонии. 38-летний мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, а также частей растений, содержащих наркотические средства в крупном размере).

Судом установлено, что в июле текущего года внутри чердачного помещения дачного дома в одном из сельских поселений Сакского района осужденный оборудовал теплицы, в которых вырастил более 30 растений конопли. За указанными растениями злоумышленник осуществлял уход, обеспечивая освещение, полив и взрыхление почвы.

Кроме того, в доме мужчина хранил около 150 г частей растений конопли, а по месту своего жительства в г. Евпатории — более 1,6 кг наркотического средства «каннабис», которое было расфасовано в полимерные пакеты для дальнейшего сбыта, — сообщили в прокуратуре.