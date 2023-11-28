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Житель Сакского района выращивал в теплицах не зелень, а «травку»

Житель Сакского района выращивал в теплицах не зелень, а «травку»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 21:00 28.11.2023

Житель Сакского района приговорен к 8 годам колонии. 38-летний мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, а также частей растений, содержащих наркотические средства в крупном размере).

Судом установлено, что в июле текущего года внутри чердачного помещения дачного дома в одном из сельских поселений Сакского района осужденный оборудовал теплицы, в которых вырастил более 30 растений конопли. За указанными растениями злоумышленник осуществлял уход, обеспечивая освещение, полив и взрыхление почвы.

Кроме того, в доме мужчина хранил около 150 г частей растений конопли, а по месту своего жительства в г. Евпатории — более 1,6 кг наркотического средства «каннабис», которое было расфасовано в полимерные пакеты для дальнейшего сбыта, — сообщили в прокуратуре.

Житель Сакского района выращивал в теплицах не зелень, а «травку»

Незаконные действия злоумышленника пресечены сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Сакский». Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчине предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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Житель Сакского района выращивал в теплицах не зелень, а «травку»

Фото: прокуратура РК.

 

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