Житель Самарской области «увёл» из симферопольского ломбарда дорогущий браслет

Сотрудниками уголовного розыска ОП «Киевский» Управления МВД России по г. Симферополю по подозрению в совершении грабежа задержан 23-летний житель Самарской области.

Полицейские установили, что злоумышленник, зайдя в помещение ломбарда, попросил работника организации показать ему выставленный на продажу золотой браслет. Тот охотно продемонстрировал ювелирное изделие стоимостью 260 тысяч рублей. Подозреваемый немного повертел украшение, делая вид, что рассматривает, а потом вырвал его из рук продавца и сбежал. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции совместно с кинологами. Служебная собака взяла след злоумышленника и указала направление, в котором он скрылся. После это оперативники по камерам отследили маршрут его передвижения. Вскоре было установлено местонахождение подозреваемого. Мужчину задержали. Выяснилось, что золотое украшение он сдал в ломбард в Ялте, выручив за него 160 тысяч рублей. Однако потратить денежные средства не успел. Наличность была изъята, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.