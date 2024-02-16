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Житель Севастополя дискредитировал в соцсети Вооруженные Силы РФ. Теперь извиняется
Иллюстрация: ВК

Житель Севастополя дискредитировал в соцсети Вооруженные Силы РФ. Теперь извиняется

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:48 16.02.2024

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю совместно с коллегами из регионального управления ФСБ в ходе мониторинга виртуального пространства обратили внимание на комментарии одного из пользователей к Интернет-публикации.

Высказывания комментатора были направлены на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность автора. Им оказался 20-летний местный житель, который сознался в содеянном правонарушении и раскаялся.

В отношении молодого человека составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Собранные сотрудниками полиции материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

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