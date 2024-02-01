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Житель Севастополя незаконно хранил дома крупную партию боевых патронов

Житель Севастополя незаконно хранил дома крупную партию боевых патронов

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 15:11 01.02.2024

Полиция Севастополя получила информацию о том, что 50-летний местный житель хранит дома крупную партию боеприпасов. При проверке полученные сведения подтвердились.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. При осмотре его домовладения, в сейфе оперативники обнаружили и изъяли 1590 патронов калибра 5,45 мм, которые находились в различных картонных коробках и полимерных банках. Проведённая экспертиза подтвердила, что изъятые боеприпасы пригодны для стрельбы.

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В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Что примечательно, давать пояснения о происхождении обнаруженных у него боеприпасов задержанный отказался.

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