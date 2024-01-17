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Житель Севастополя осужден за возбуждение ненависти и вражды в соцсетях
Иллюстрация: pikist.com

Житель Севастополя осужден за возбуждение ненависти и вражды в соцсетях

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:24 17.01.2024

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю в ходе мониторинга мессенджеров и сети Интернет обратили внимание на комментарии одного из пользователей к интернет-публикации в социальной сети.

Предварительно было установлено, что высказывания комментатора содержали признаки унижения человеческого достоинства по национальности и территории проживания. Тексты провокационных комментариев были направлены на исследование в ЭКЦ УМВД для проведения лингвистической экспертизы. Результат исследования подтвердил, что высказывания унижают человеческое достоинство и побуждают к враждебным действиям по национальному признаку, – сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность автора комментариев. Им оказался 56-летний местный житель. Он признался в содеянном правонарушении.

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На основании собранных полицейскими материалов в отношении него сотрудниками прокуратуры Нахимовского района составлен административный материал по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

По решению суда правонарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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УМВД России в Севастополе
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