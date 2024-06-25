Житель Севастополя проведёт 7 лет за решёткой — хранил в квартире взрывные устройства

Согласившись с мнением первого заместителя прокурора города Севастополя Дмитрия Теллина, который поддержал государственное обвинение, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств). Установлено, что мужчина прятал у себя в квартире на ул. Колобова зажигательную трубку и самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, в котором содержались заряд тротила массой 177 г и 2,8 кг дроби диаметром 2,5 мм. Взрывные устройства были обнаружены и изъяты 20 октября 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ. Злоумышленник задержан и заключен под стражу. Расследование проведено следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Гагаринский районный суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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