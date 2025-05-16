Житель Севастополя убил свою мать

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Севастополя. Он обвиняется в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по Гагаринскому району установлено, что в вечернее время 13 февраля текущего года в квартире многоквартирного дома на проспекте Октябрьской Революции мужчина в состоянии опьянения выяснял отношения со своей 70-летней матерью. В ходе ссоры он нанес несколько ударов пожилой женщине, после чего применил удушающий прием, в результате чего пенсионерка скончалась на месте. По ходатайству следователя обвиняемый судом была заключена под стражу, где содержится до настоящего времени, — озвучили детали семейной трагедии в пресс-службе ГСУ СК России по РК и г. Севастополю.