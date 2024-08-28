Суровый приговор — за растление малолетней и экстремистскую деятельность.

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 45-летнего жителя Севастополя. Он признан виновным в преступлениях сексуального характера в отношении малолетней и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (п. «б» ч. 5 ст. 132, ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Следственным отделом по Ленинскому району и судом установлено, что в августе 2014 года мужчина в открытом доступе на личной странице в популярной соцсети разместил статью, содержащую призывы к совершению экстремистских действий. Он же, являясь репетитором по английскому языку, проводил у себя в офисе индивидуальные занятия, где в 2015 году совершил в отношении 11-летней девочки ряд действий сексуального характера. В дальнейшем мужчина скрылся от органов следствия на территории другого государства, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Следствием ему заочно было предъявлено обвинение, — сообщили в Следственном комитете.

Преступная деятельность фигуранта выявлена в ходе спецмероприятий оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Приговором суда мужчина заочно признан виновным и приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После отбытия наказания осужденный будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением преподавательских и воспитательных функций в отношении несовершеннолетних, сроком на 15 лет.