Житель Симферополя обвиняется в убийстве

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Симферополя, которому предъявлено обвинение в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ).

11 июня потерпевший встретился со знакомым ему работником одной из станций технического обслуживания для приобретения у него детали к автомобилю, содержащие цветные металлы. Обвиняемый, достоверно зная о наличии у потерпевшего крупной суммы денег и желая завладеть ею, назначил потерпевшему встречу на съёмной квартире в городе Симферополе, где в ходе возникшего между ними конфликта, задушил потерпевшего, — рассказали следователи.

Уточняется, что уже проведены необходимые оперативно-розыскные мероприятия и выполнены необходимые следственные действия, направленные на установление лица, совершившего преступление и закрепление доказательственной базы. Злоумышленник признал свою вину в совершении указанного преступления в полном объеме и подтвердил свои показания на проверке показаний на месте.

Накануне Центральный районный суд Симферополя избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.