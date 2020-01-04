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Житель Симферополя позарился на тандыр и гриль из кафе
Иллюстрация: открытые источники

Житель Симферополя позарился на тандыр и гриль из кафе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:37 04.01.2020

В отдел полиции Симферополя поступило сообщение от директора одного из городских кафе о том, что неизвестный путем свободного доступа проник в помещение общепита, откуда похитил электрические тандыр и гриль, чем причинил материальный ущерб заявителю на сумму более 30 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее не судимый 33-летний местный житель. От задержанного поступила явка с повинной. С его слов, похищенное имущество он сдал в ломбард, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды, — рассказали в полиции.

По п.«б» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до 5 лет.

Житель Симферополя позарился на тандыр и гриль из кафе

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