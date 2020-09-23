Житель Симферопольского района предстанет перед судом за половое преступление против соседской девочки

Негодяй угрожал ребенку убийством, «если кому-нибудь расскажет».

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 49-летненго жителя Симферопольского района, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище, насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, угрозе убийством, мошенничестве (ч.1 ст.139, п. «б» ч.4 ст.132, ч.1. ст. 119, ч. 1 ст. 159УК РФ).

Следственным отделом по Симферопольскому району установлено, что мужчина в момент отсутствия взрослых проник в квартиру к соседям и, воспользовавшись беспомощным состоянием 9-летней девочки, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После он высказал в адрес ребенка угрозы убийством, если она расскажет о произошедшем кому-либо. Девочка рассказала маме о случившемся лишь спустя время, когда женщина собралась за покупками и решила вновь оставить дочку одну с младшими братьями, — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Также установлено, что мужчина на предприятии, где работал охранником, мошенническим путем присвоил денежные средства. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утверждённым обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.